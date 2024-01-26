Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kumpulkan Pegawai Pajak, Sri Mulyani Serukan Jaga Kinerja dan Profesionalitas

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |19:05 WIB
Kumpulkan Pegawai Pajak, Sri Mulyani Serukan Jaga Kinerja dan Profesionalitas
Sri Mulyani kumpulkan pegawai pajak (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani adakan rapat bersama seluruh pimpinan Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia (Ditjen Pajak RI). Dalam rapat tersebut dirinya kembali serukan untuk jaga kinerja dan profesionalitas.

Menurut Sri Mulyani, rapat tersebut diadakan untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran DJP. Hal ini sebab dalam tiga tahun terakhir DJP telah berhasil melampaui target penerimaan.

"Masih di bulan Januari - awal tahun - waktu tepat untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan pada seluruh jajaran DJP yang tiga tahun terakhir mampu melampaui target penerimaan hasil kerja keras dan pembenahan secara terus menerus," tulis akun Instagram @smindrawati dikutip Jumat (26/1/2024).

Dalam postingannya tersebut, sang Menkeu juga kembali serukan untuk jaga kinerja dan profesionalitas.

