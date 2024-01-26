Kumpulkan Pegawai Pajak, Sri Mulyani Serukan Jaga Kinerja dan Profesionalitas

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani adakan rapat bersama seluruh pimpinan Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia (Ditjen Pajak RI). Dalam rapat tersebut dirinya kembali serukan untuk jaga kinerja dan profesionalitas.

BACA JUGA: Hotman Paris Sebut Ada Oknum Pejabat Bermain soal Kenaikan Pajak Hiburan

Menurut Sri Mulyani, rapat tersebut diadakan untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran DJP. Hal ini sebab dalam tiga tahun terakhir DJP telah berhasil melampaui target penerimaan.

"Masih di bulan Januari - awal tahun - waktu tepat untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan pada seluruh jajaran DJP yang tiga tahun terakhir mampu melampaui target penerimaan hasil kerja keras dan pembenahan secara terus menerus," tulis akun Instagram @smindrawati dikutip Jumat (26/1/2024).

Dalam postingannya tersebut, sang Menkeu juga kembali serukan untuk jaga kinerja dan profesionalitas.