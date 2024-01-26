Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dapat Motor dari MNC Finance, Nasabah: Alhamdulillah Senang Sekali

Mukhtar Bagus , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |21:42 WIB
Dapat Motor dari MNC Finance, Nasabah: Alhamdulillah Senang Sekali
MNC Finance Serahkan Hadiah Motor ke Nasabah (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTAMNC Finance memberikan hadiah satu unit sepeda motor kepada Nurul Fitri Khoiriyah dari Desa Sumberjo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Jumat (26/1/2024).

Motor dari MNC Finance itu dikirim langsung ke rumah Nurul. Di mana, Nurul dipilih sebagai nasabah setia selama 5 tahun.

Nurul mengungkapkan awalnya dia merasa tidak percaya saat menerima pemberitahuan melalui WhatsApp tentang hadiah yang akan diterimanya.

Namun, keheranan tersebut sirna ketika Kepala MNC Finance Cabang Kediri secara langsung datang untuk mengantar hadiah. Nurul berbagi cerita bahwa dia dan keluarganya telah menjadi nasabah MNC Finance sejak 5 tahun lalu.

Kepala MNC Finance Cabang Kediri memberikan penghargaan atas kepercayaan Nasabah selama ini dengan hadiah berupa sepeda motor.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178967/mnc_finance-sOfQ_large.jpg
Perluas Akses Pembiayaan  MNC Finance Tingkatkan Sinergi Strategis Kemitraan Bersama Cardekho Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159900/mnc_leasing_raih_penghargaan-BxN5_large.jpg
MNC Finance Kembali Raih Penghargaan The Excellent Performance Multifinance Company di 21st Infobank Multifinance Appreciation 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/320/3124695/mnc_finance-DYQh_large.jpg
MNC Finance Jadi Perusahaan Pembiayaan Terbaik, Raih Penghargaan The Best Digital Brand 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/320/3115240/mnc_finance-Ucbg_large.jpg
MNC Finance Perluas Jaringan Mitra, Kerja Sama dengan Taktis.co.id
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/320/3105663/mnc_finance-cWNm_large.jpg
Butuh Dana Mendadak? Ada Solusi dari MNC Finance dan Win Solution 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/16/622/3104941/mnc_finance-67Ln_large.jpg
MNC Finance dan Performance Digital Indonesia Jalin Kemitraan di Sektor Pembiayaan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement