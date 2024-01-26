Dapat Motor dari MNC Finance, Nasabah: Alhamdulillah Senang Sekali

JAKARTA – MNC Finance memberikan hadiah satu unit sepeda motor kepada Nurul Fitri Khoiriyah dari Desa Sumberjo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Jumat (26/1/2024).

Motor dari MNC Finance itu dikirim langsung ke rumah Nurul. Di mana, Nurul dipilih sebagai nasabah setia selama 5 tahun.

Nurul mengungkapkan awalnya dia merasa tidak percaya saat menerima pemberitahuan melalui WhatsApp tentang hadiah yang akan diterimanya.

Namun, keheranan tersebut sirna ketika Kepala MNC Finance Cabang Kediri secara langsung datang untuk mengantar hadiah. Nurul berbagi cerita bahwa dia dan keluarganya telah menjadi nasabah MNC Finance sejak 5 tahun lalu.

Kepala MNC Finance Cabang Kediri memberikan penghargaan atas kepercayaan Nasabah selama ini dengan hadiah berupa sepeda motor.