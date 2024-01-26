Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Berapa Harga Tanah per Meter di Semarang Kota? Cek di Sini

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |22:01 WIB
Berapa Harga Tanah per Meter di Semarang Kota? Cek di Sini
Harga Tanah di Semarang (Foto: MPI)
JAKARTA - Berapa harga tanah per meter di Semarang Kota? Cek di sini. Harga tanah saat ini banyak dicari masyarakat. Selain Jabodetabek, tanah di kawasan Semarang Kota juga menjadi incaran para pencari tanah.

Berapa harga tanah per meter di Semarang Kota? Cek di sini. Berdasarkan penelusuran Okezone, Jumat (26/1/2024), berikut harga tanah per meter di Semarang Kota.

Secara umum, harga tanah di Semarang Kota per meter persegi berkisar Rp2 juta - Rp6 juta. Untuk harga per meternya rata-rata dijual dengan harga Rp3,4 juta.

Harga tanah tertinggi di Semarang Kota terdapat di kecamatan Semarang Selatan dengan harga Rp5 juta per meter. Kemudian kecamatan Tembalang dengan rata-rata harga tanah Rp4,9 juta, dan Banyumanik Rp4,7 per meter.

Sedangkan harga rata-rata terendah terdapat di kecamatan Gunungpati dengan harga Rp2,2 juta per meter. Serta kecamatan Tugu dan Ngaliyan dengan harga rata-rata Rp2 juta per meter.

Halaman:
1 2
