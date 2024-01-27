Daftar Terbaru Harga BBM Pertamina Hari Ini, Pertalite Rp10.000 hingga Pertamax Turbo Rp14.400/Liter

JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) terbaru Pertamina hari ini. Di mana perseroan telah menurunkan harga Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Green 95, Dexlite dan Pertamina Dex di awal bulan ini.

Untuk wilayah Jawa, Pertamax akan disesuaikan menjadi Rp12.950 per liter dari Rp 13.350, Pertamax Green 95 menjadi Rp13.900 dari Rp14.900 perliter, Pertamax Turbo menjadi Rp14.400 dari Rp15.350 per liter, Dexlite menjadi Rp14.550 dari Rp15.550 per liter, dan Pertamina Dex menjadi Rp15.100 dari Rp16.200 per liter.

"Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen," jelas Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting dalam keterangan resminya, Senin (1/1/2024).

Sedangkan untuk harga BBM jenis Pertalite dan BioSolar tidak mengalami perubahan atau tetap. Rinciannya, Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan BioSolar di angka Rp6.800 per liter.

Namun demikian penting diketahui bahwa, harga BBM Pertamina di masing-masing provinsi atau daerah berbeda lantaran dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah biaya distribusi.

Maka berikut daftar harga terbaru BBM Pertamina di SPBU Seluruh Indonesia, hari ini, Sabtu (25/1/2024):

Aceh

Pertamax Rp13.200

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp14.550

Pertamina Dex Rp15.100

Free Trade Zone (FTZ) Sabang

Pertamax Rp12.100

Dexlite Rp13.200

Sumatera Utara

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp5.450

Sumatera Barat

Pertamax Rp13.000

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Riau

Pertamax Rp13.800

Pertamax Turbo Rp15.100

Dexlite Rp15.250

Pertamina Dex Rp15.800

Kepulauan Riau

Pertamax Rp13.800

Pertamax Turbo Rp15.100

Dexlite Rp15.250

Pertamina Dex Rp15.800

Free Trade Zone (FTZ) Batam

Pertamax Rp12.600

Pertamax Turbo Rp13.500

Dexlite Rp13.800

Pertamina Dex Rp14.400

Jambi

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Bengkulu

Pertamax Rp13.800

Pertamax Turbo Rp15.100

Dexlite Rp15.250

Pertamina Dex Rp15.800

Sumatera Selatan

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Bangka Belitung

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.90

Pertamina Dex Rp15.450

Lampung

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Banten

Pertamax Rp12.950

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp14.550

Pertamina Dex Rp15.100