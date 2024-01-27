Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Masyarakat Antusias Ikuti Bazar Minyak Goreng Murah Perindo

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |14:37 WIB
Masyarakat Antusias Ikuti Bazar Minyak Goreng Murah Perindo
Masyarakat Antusias Ikuti Bazar Murah Partai Perindo. (Foto: Okezone.com/Perindo)
A
A
A

Emak-Emak Antusias Ikuti Bazar Minyak Goreng Murah Perindo

JAKARTA - Ratusan warga antusias mengikuti bazar minyak goreng murah yang digelar Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, hari ini. Dalam kegiatan itu turut hadir Caleg DPR RI Dapil DKI II Amiruddin Siregar dan Caleg DPRD Dapil 1 Jakarta Pusat R. Dwinanto Suryowibowo.

Salah warga Cempaka Putih Rusalan mengaku sangat antusias dengan bazar minyak goreng murah yang inisiatif oleh Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

Menurutnya, ada 500 kemasan minyak goreng murah yang disiapkan Partai yang dipimpin oleh Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu. Aksi dengan menyediakan minyak goreng murah sangat membantu masyarakat akar rumput.

“Acaranya membludak masyarakatnya, terus acara dari jam 7 kelar jam 3 awalnya, gak sampai jam 3, jam 10 sudah habis semuanya. Ada 500 item (kemasan),” ujar Ruslan saat ditemui MNC Portal di lokasi, Sabtu (27/1/2024).

Selaku panitia bazar, lanjut Ruslan, ada ratusan warga yang didominasi oleh ‘emak-emak’ mendatangi lokasi acara sejak pagi tadi. Bahkan, sebagian dari mereka tidak ada yang memiliki kupon, namun tetap dilayani secara baik oleh panitia.

“Lebih dari 500 warga, cuma yang pake kupon yang duluan, yang gak pake kupon belakangan,” ucapnya.

Halaman:
1 2
