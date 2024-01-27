Tanah di Bekasi Lebih Murah, Berikut Harganya

JAKARTA - Tanah di Bekasi banyak diincar masyarakat untuk membangun rumah, karena dekat dengan Jakarta. Kota Bekasi menjadi salah satu pilihan yang banyak dicari dibanding Jakarta Timur karena harganya yang lebih murah.

Meskipun begitu, harga tanah di Bekasi tergantung dari wilayahnya masing-masing. Adapun harga tanah di Bekasi di tahun 2023 ini pun mengalami kenaikan. Harga tanah per meter di Bekasi Rp12 jutaan per meternya. Sementara itu, untuk tanah kavling di Bekasi harganya mulai Rp5 juta per meternya.

BACA JUGA: Ternyata Segini Harga Tanah per Meter di Bandung

Rinciannya harga tanah tertinggi berada di kecamatan Medan Satria dengan harga Rp7.086.383 per meter, diikuti oleh kecamatan Pondok Gede dengan nilai rata-rata harga tanah Rp6.619.811 dan Bekasi Barat dengan harga rata-rata Rp6.321.771 per meter. Sedangkan harga rata-rata terendah berada di kecamatan Mustika Jaya dengan harga rata-rata Rp3.255.011 per meter.

BACA JUGA: Perbandingan Harga Tanah di Jakarta Pusat dan Depok

Diikuti oleh kecamatan Bantar Gebang dan Jatisampurna dengan harga masing-masing Rp3.425.074 dan Rp4.035.211 per meter.