HOME FINANCE PROPERTY

Perbandingan Harga Tanah per Meter di Bali dan Jakarta

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |08:42 WIB
Perbandingan Harga Tanah per Meter di Bali dan Jakarta
Ilustrasi perbandingan harga tanah (Foto: Okezone)




JAKARTA - Ini perbandingan harga tanah per meter di Bali dan di Jakarta menarik untuk dikupas. Kedua wilayah ini ternyata banyak diminati oleh pembeli dalam membangun rumah di tanah Bali dan Jakarta.

Apalagi Bali dan Jakarta merupakan wilayah yang punya potensi ekonomi dan infrastruktur berkembang. Lantas berapa perbandingannya harga tanah di Bali dan Jakarta, apakah lebih mahal?

Ini perbandingan harga tanah per meter di Bali dan di Jakarta:

-Bali:

Harga tanah per meter di Bali terus mengalami peningkatan, terutama di wilayah Denpasar dan Canggu. Di tahun 2023, harga tanah di Sesetan, Denpasar mencapai Rp 5,5 juta per meter, sedangkan di Canggu mencapai Rp 9,8 juta per meter. Permintaan lahan untuk properti komersial dan hunian keluarga mendorong kenaikan harga. Investor properti di Bali perlu menyiapkan dana besar.

Jakarta:

1.Harga tanah Rp500.000-Rp1.000.000 per meter persegi.

Tanah dengan kisaran harga Rp500.000-Rp1.000.000 terdapat di kawasan Kepulauan Seribu. Tanah di kawasan Kepulauan Seribu ini murah lantaran nilai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) masih berada di harga Rp1.000.000.

2. Harga tanah Rp1.000.000-Rp2.000.000 per meter persegi.

Di wilayah Jakarta masih terdapat harga tanah dengan kisaran harga Rp1.000.000-Rp2.000.00 per meter persegi. Wilayah tersebut antara lain di Cipondoh Indah, Jatibening, Jatikramat, Jatimulya, Kranji, Kunciran Jaya, Marunda, Peninggalan Utara, Pondok Pucung, dan Sudimara Pinang.

