Capai Rp200 Juta, Ternyata Ini Tanah Termahal Di Jakarta

JAKARTA – Di mana tanah paling mahal di Jakarta? Sebagai kota metropolitan, Jakarta banyak diincar sebagai tempat tinggal. Untuk itu, banyak masyarakat uang menanyakan harga tanah di Jakarta.

Harga tanah menjadi sebuah informasi penting sebelum memutuskan tinggal di perkotaan, khususnya daerah kawasan kota Jakarta.

Hal ini disebabkan harga tanah di kota Jakarta terbilang mahal. Sebab Jakarta adalah ssalah satu kota metropolitan terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, Jakarta terkenal dengan tingkat kepadatan penduduk dan infrastruktur yang berkembang pesat.

Faktor tersebut menjadi tantangan bagi calon pembeli maupun investor properti. Harga tanah harus dianalisa terlebih dahulu sebelum memilih tanah mana yang akan dibeli.

Analisa tersebut membuat calon pembeli dan investor dapat memperkirakan estimasi untuk tahap selanjutnya, seperti perkiraan membangun rumah dan investasi properti di kota ini.

Berdasarkan catatan Okezone, pada Sabtu (27/1/2024), tanah paling mahal di Jakarta berada di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD) dengan harga mencapai Rp100 juta hingga Rp200 juta per m2 di kawasan