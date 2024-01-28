Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Kenali Manfaat Mikroba bagi Pertanian, Bisa Bikin Tanah Subur

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |17:01 WIB
Kenali Manfaat Mikroba bagi Pertanian, Bisa Bikin Tanah Subur
Fungsi mikroba dalam tanaman (Foto: Okezone)




JAKARTA - Mikroba ada yang merugikan, tetapi ada juga yang menguntungkan. Mikroba juga memiliki peran penting dalam mengubah nutrisi tanah dan melindungi tanaman.

Diketahui pertanian adalah industri yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Namun menjadi tantangan bagi petani dalam menjaga produktivitas tanah dan produksi tanaman.

Adapun solusi untuk meningkatkan kesehatan tanah dan produksi tanaman adalah dengan menggunakan mikroba.

Pemanfaatan mikroorganisme dan bahan organik dalam pertanian mampu meningkatkan ketersediaan unsur hara tanah dan penyerapan oleh tanaman serta membentuk struktur tanah menjadi lebih gembur.

"Kira-kira, apa ya manfaat Mikroba pada sektor pertanian yang perlu kita ketahui," tulis keterangan akun Instagram @kementerianpertanian, Minggu (28/1/2024).

Sementara itu terdapat beberapa manfaat mikroba bagi pertanian sebagai berikut

1. Meningkatkan Kesehatan Tanah

Tanah yang sehat memiliki populasi mikroba yang seimbang, menjaga keseimbangan nutrisi dan mengurangi risiko infestasi patogen.

