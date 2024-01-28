Tanah Kavling Jadi Pilihan Investasi Properti

JAKARTA - Sebidang tanah yang biasanya digunakan untuk pembangunan perumahan atau komersial. Tanah ini telah dibagi-bagi menjadi bagian kecil yang disebut kavling.

Tanah kavling sering kali dijual dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan tanah yang belum dibagi, sehingga menjadi opsi populer bagi mereka yang ingin memiliki properti.

Alasan kenapa tanah kavling lebih murah dikarenakan tidak perlu dirawat secara rutin karena dijaga pihak keamanan developer.

Apalagi fasilitasnya lengkap, khususnya pada tanah kavling berbentuk cluster. Tanah kavling yang dibeli juga bisa disewakan kepada orang lain sehingga pasti memperoleh pemasukan tetap setiap bulan atau per tahun.

Apabila tanah kavling yang disewakan dijadikan lahan perkebunan atau pertanian, juga akan mendapatkan keuntungan.

Keuntungan tersebut berbentuk hasil bumi, seperti sayur-mayur, buah-buahan, telur, dan sebagainya. Selain itu, dengan membeli tanah kavling bisa mendapatkan kenaikan harga yang stabil dari tahun ke tahun.