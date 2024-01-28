Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Tanah Kavling Jadi Pilihan Investasi Properti

Meliana Tesa , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |04:16 WIB
Tanah Kavling Jadi Pilihan Investasi Properti
Harga Tanah Kavling. (Foto: okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Sebidang tanah yang biasanya digunakan untuk pembangunan perumahan atau komersial. Tanah ini telah dibagi-bagi menjadi bagian kecil yang disebut kavling.

Tanah kavling sering kali dijual dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan tanah yang belum dibagi, sehingga menjadi opsi populer bagi mereka yang ingin memiliki properti.

Alasan kenapa tanah kavling lebih murah dikarenakan tidak perlu dirawat secara rutin karena dijaga pihak keamanan developer.

Apalagi fasilitasnya lengkap, khususnya pada tanah kavling berbentuk cluster. Tanah kavling yang dibeli juga bisa disewakan kepada orang lain sehingga pasti memperoleh pemasukan tetap setiap bulan atau per tahun.

Apabila tanah kavling yang disewakan dijadikan lahan perkebunan atau pertanian, juga akan mendapatkan keuntungan.

Keuntungan tersebut berbentuk hasil bumi, seperti sayur-mayur, buah-buahan, telur, dan sebagainya. Selain itu, dengan membeli tanah kavling bisa mendapatkan kenaikan harga yang stabil dari tahun ke tahun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/470/3172802/lahan-bPaB_large.jpg
Pengelolaan Lahan Eks HGU, Ini Penjelasan Bank Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/470/3165305/wamen_atr-8kQK_large.jpg
Fahri Hamzah Usulkan Subsidi Tanah, Wamen ATR: Cek Dulu Legalitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/470/3162507/nusron_wahid-BPpC_large.jpg
Nusron Wahid Minta Maaf: Pernyataan Semua Tanah Milik Negara Hanya Bercanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/470/3162251/nusron_wahid-5h4p_large.jpg
Nusron Wahid Minta Maaf soal Pernyataan Semua Tanah Milik Negara, Hanya Bercanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/470/3160964/fahri_hamzah-HgBh_large.jpg
Tanah Nganggur 2 Tahun Disita Negara, Fahri Hamzah: Itu Kabar Baik Sektor Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/470/3156199/tanah_kosong_2_tahun-DYjB_large.jpg
Berikut Kriteria Tanah Kosong 2 Tahun yang Bakal Diambil Negara 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement