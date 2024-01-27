Berapa Harga Tanah per Meter Solo?

JAKARTA - Berapa harga tanah per meter di Solo? Hal ini menjadi pertanyaan banyak orang yang menginginkan untuk tinggal dan menetap di kota.

Adapun, Solo memang menjadi salah satu kota yang paling diminati orang untuk tinggal. Pasalnya, suasana Kota Budaya ini sangat kental dengan adat dengan masyarakatnya yang ramah.

Saat ingin tinggal dan menetap di Kota Solo, tentu perlu memikirkan hunian yang nyaman dan sesuai kriteria. Untuk itu, perlu menyiapkan sebidang tanah untuk tempat mendirikan rumah impian di kota impian.

Lantas berapa harga tanah per meter di Kota Solo? Berdasarkan data tahun 2023, harga tanah di Kota Solo per meter persegi berkisar 3-8 juta rupiah dengan harga rata-rata per meter perseginya berada di angka Rp5 juta.

Rata-rata harga tanah tertinggi di Kota Solo ini berada di Kecamatan Serengan. Harga tanah di daerah ini memiliki rata-rata harga di angka Rp 6.350.000 per meter persegi. Namun harga tanah tertinggi justru berada di Kecamatan Banjarsari dimana per meter perseginya dapat mencapai Rp9.200.000.