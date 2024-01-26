Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cek di Sini Berapa Harga Tanah per Meter di Batam?

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |20:27 WIB
Cek di Sini Berapa Harga Tanah per Meter di Batam?
Harga Tanah di Batam (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Cek di sini berapa harga tanah per meter di Batam? Investasi tanah pada tahun 2024 merupakan salah satu prospek yang baik. Pasalnya investasi tanah memiliki banyak keuntungan, salah satunya bisa menjadi aset jangka panjang yang menjanjikan.

Perlu diketahui, Batam merupakan kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Batam dikenal sebagai kota industri dan pusat transportasi yang baru. Bahkan kota ini juga merupakan bagian dari zona perdagangan bebas di dalam Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura.

Dengan wilayah yang strategis, Batam memiliki nilai jual tanah yang tinggi. Cek disini berapa harga tanah per meter di Batam. Berdasarkan penelusuran Okezone pada Jumat, (26/1/2024) harga tanah di Batam bervariasi tergantung wilayahnya masing-masing.

Di Batam Center berkisar antara Rp2 juta hingga Rp5 juta per meter persegi. Sedangkan harga tanah di Sekupang berkisar antara Rp500 ribu hingga 1 juta per meter persegi. Di daerah Nongsa harga tanah diperkirakan berkisar antara Rp1 juta hingga Rp2 juta per meter persegi.

Selain itu, ada pula variasi harga tanah di daerah kavling Batam. Seperti pada tanah kavling Anggrek Mas 3 Batam Centre dengan harga Rp6,25 juta per meter persegi. Sedangkan tanah di Palm Spring seharga Rp3,5 juta per meter.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/470/3181966/nusron_wahid-3HRo_large.jpg
Jusuf Kalla Marah Usai Tanah 16,4 Hektare Diserobot GMTD, Nusron Wahid Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/455/3155557/nusron_wahid-Q6dT_large.jpg
60 Keluarga Terkaya RI Kuasai Hampir 50 Persen Lahan Bersertifikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/470/3152673/tanah-Ymtk_large.jpg
Tanah Belum Punya Sertifikat Bakal Diambil Negara Mulai 2026? Ini Penjelasan Kementerian ATR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/470/3148292/ubah_shgb_jadi_shm-nq1Z_large.jpg
Masyarakat Bisa Ubah SHGB Jadi SHM, Ini Syarat dan Prosedurnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/470/3137299/nusron_wahid-uCdi_large.jpg
Diperintah Prabowo, Nusron Wahid Langsung Tarik HGB dan HGU Jatuh Tempo ke Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/470/3114400/rumah-3PYe_large.jpeg
Menteri ATR Ungkap Fakta Terbaru soal Penggusuran Rumah di Bekasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement