Cek di Sini Berapa Harga Tanah per Meter di Batam?

JAKARTA - Cek di sini berapa harga tanah per meter di Batam? Investasi tanah pada tahun 2024 merupakan salah satu prospek yang baik. Pasalnya investasi tanah memiliki banyak keuntungan, salah satunya bisa menjadi aset jangka panjang yang menjanjikan.

Perlu diketahui, Batam merupakan kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Batam dikenal sebagai kota industri dan pusat transportasi yang baru. Bahkan kota ini juga merupakan bagian dari zona perdagangan bebas di dalam Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura.

Dengan wilayah yang strategis, Batam memiliki nilai jual tanah yang tinggi. Cek disini berapa harga tanah per meter di Batam. Berdasarkan penelusuran Okezone pada Jumat, (26/1/2024) harga tanah di Batam bervariasi tergantung wilayahnya masing-masing.

Di Batam Center berkisar antara Rp2 juta hingga Rp5 juta per meter persegi. Sedangkan harga tanah di Sekupang berkisar antara Rp500 ribu hingga 1 juta per meter persegi. Di daerah Nongsa harga tanah diperkirakan berkisar antara Rp1 juta hingga Rp2 juta per meter persegi.

Selain itu, ada pula variasi harga tanah di daerah kavling Batam. Seperti pada tanah kavling Anggrek Mas 3 Batam Centre dengan harga Rp6,25 juta per meter persegi. Sedangkan tanah di Palm Spring seharga Rp3,5 juta per meter.