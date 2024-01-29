Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dipantau Ditjen Pajak Gegara Pamer Rumah Mewah, Begini Reaksi Ustadz Solmed

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |12:17 WIB
Dipantau Ditjen Pajak <i>Gegara</i> Pamer Rumah Mewah, Begini Reaksi Ustadz Solmed
Dipantau Ditjen Pajak, Begini Reaksi Ustadz Solmed (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ustadz Solmed angkat bicara soal dirinya dipantau Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Sebab, Ustadz Solmed kini menjadi sorotan lantaran dianggap kerap pamer harta kekayaan, termasuk rumah mewah dan koleksi mobil.

 BACA JUGA:

Ustadz Solmed buka suara terkait komentar Ditjen Pajak di unggahan istrinya yang sampai viral di media sosial. Dia mengaku tak masalah jika dirinya dipantau oleh Ditjen Pajak. Pasalnya, dia yakin dirinya selalu taat membayar pajak.

"Pantau terus pak @ditjenpajakri , saya yakin pajak membantu pembangunan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Insya Allah saya taat bayar zakat dan pajak pak," ujar Ustadz Solmed yang bernama lengkap Sholeh Mahmoed Nasution ini dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya, Senin (29/1/2024).

Ustadz Solmed bahkan menyindir orang-orang yang kerap kali berkomentar di unggahannya dan menanyakan soal pajak kepadanya. Dia meminta agar Ditjen Pajak RI terus memantau mereka.

Halaman:
1 2
