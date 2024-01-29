Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Mengenal Perbedaan Akta Tanah dan Sertifikat Tanah

Meliana Tesa , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |22:05 WIB
Mengenal Perbedaan Akta Tanah dan Sertifikat Tanah
Mengenal Perbedaan Akta Tanah dan Sertifikat Tanah. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Mengenal perbedaan akta tanah dan sertifikat tanah. Dalam dunia properti, dua dokumen tersebut seringkali menjadi pusat perhatian, lantaran dalam mengurus dokumen pertanahan atau properti dua dokumen itu sering dipakai.

Akta tanah dan sertifikat tanah merupakan jenis dokumen yang sangat berbeda, mulai dari segi bentuk hingga kekuatan hukum atas kepemilikan hak tanah. Namun keduanya memiliki peran sentral dalam pengurusan dokumen pertanahan.

Berikut ini Okezone telah merangkum dari beberapa sumber pada Senin (29/1/2024), mengenai perbedaan akta tanah dan sertifikat tanah. Akta tanah yang juga dikenal sebagai Akta Jual Beli (AJB), berfungsi sebagai bukti transaksi jual beli tanah dan bangunan.

Regulasi ini telah tercantum dan telah diatur oleh Peraturan Menteri ATR/BPN No. 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24/1977 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 95 ayat 1, disebutkan bahwa AJB adalah akta tanah yang dibuat PPAT untuk dijadikan dasar perubahan data saat pendaftaran tanah.

Selain itu, akta tanah juga diperlukan sebagai salah satu syarat untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah, atau mengurus pembalikan nama sertifikat tanah. Pembuatan AJB memerlukan jasa notaris atau Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) yang diangkat langsung oleh Dinas Dalam Negeri.

Di samping itu, sertifikat tanah adalah dokumen yang menunjukkan kepemilikan atas suatu tanah. Pada Peraturan Pemerintah No. 24/1977 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa sertifikat hak atas tanah diberikan sebagai bentuk kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang bersangkutan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/470/3181966/nusron_wahid-3HRo_large.jpg
Jusuf Kalla Marah Usai Tanah 16,4 Hektare Diserobot GMTD, Nusron Wahid Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/455/3155557/nusron_wahid-Q6dT_large.jpg
60 Keluarga Terkaya RI Kuasai Hampir 50 Persen Lahan Bersertifikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/470/3152673/tanah-Ymtk_large.jpg
Tanah Belum Punya Sertifikat Bakal Diambil Negara Mulai 2026? Ini Penjelasan Kementerian ATR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/470/3148292/ubah_shgb_jadi_shm-nq1Z_large.jpg
Masyarakat Bisa Ubah SHGB Jadi SHM, Ini Syarat dan Prosedurnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/470/3137299/nusron_wahid-uCdi_large.jpg
Diperintah Prabowo, Nusron Wahid Langsung Tarik HGB dan HGU Jatuh Tempo ke Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/470/3114400/rumah-3PYe_large.jpeg
Menteri ATR Ungkap Fakta Terbaru soal Penggusuran Rumah di Bekasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement