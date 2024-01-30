Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Serahkan Bansos Pangan, Jokowi: Kalau Anggaran Cukup Juni Dilanjutkan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |13:04 WIB
Serahkan Bansos Pangan, Jokowi: Kalau Anggaran Cukup Juni Dilanjutkan
Presiden Jokowi bagi-bagi bansos (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada masyarakat penerima manfaat di Gudang Bulog Sendangsari, Kabupaten Bantul, Jogjakarta.

Saat berdialog dengan warga, Presiden mengatakan bahwa bantuan tersebut akan diberikan hingga bulan Juni.

"Ini nanti akan diberikan bulan Januari, Februari, Maret setuju mboten? Yang tidak setuju angkat tangan. Setelah Maret akan dilanjutkan lagi April, Mei, Juni, setuju _mboten?" ujar Presiden, Selasa (30/1/2024).

Presiden pun menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras 10 kilogram tersebut bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.

"Nanti setelah Juni saya akan hitung-hitung lagi APBN kita, kalau memungkinkan akan dilanjutkan lagi," jelasnya.

