HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Kantongi Rp24 Triliun dari Lelang Surat Utang Negara

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |20:09 WIB
Sri Mulyani Kantongi Rp24 Triliun dari Lelang Surat Utang Negara
RI Peroleh Rp73 Triliun dari Lelang SUN. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menyerap dana Rp24 triliun dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 30 Januari 2024. 

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan total penawaran masuk pada sistem lelang Bank Indonesia (BI) kali ini sebesar Rp73,24 triliun.

Direktur SUN Deni Ridwan mengatakan, market SUN bergerak positif setelah ada pengumuman estimasi net borrowing the Fed untuk kuartal I-2024 lebih rendah dari yang diumumkan bulan Oktober lalu.

"Total incoming bids mencapai Rp73,24 triliun naik dari Rp67,08 triliun pada lelang SUN dua minggu lalu," kata Deni dalam keterangan resminya, Selasa (30/1/2024).

Mengacu data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) lelang SUN hari ini untuk seri SPN03240501 (new issuance), SPN12250116 (reopening), FR0101 (reopening), FRSDG001 (reopening), FR0100 (reopening), FR0098 (reopening), FR0097 (reopening) dan FR0102 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia.

Peningkatan tersebut didukung positifnya data ekonomi domestik, seperti Foreign Direct Investment (FDI) yang tumbuh sebesar 5,3% yoy pada kuartal IV 2023.

Selain itu, rilis data ekonomi AS yang cukup solid menumbuhkan optimisme investor bahwa soft landing dapat tercapai setelah the Fed selesai dengan kebijakan pengendalian inflasinya.

Adapun pemerintah kembali menawarkan seri Sustainable Development Goals (SDGs) Bond, FRSDG001, pada lelang SUN hari ini dan mendapat respon positif dari investor dengan incoming bids sebesar Rp2,65 triliun atau 3,62% dari total incoming bids.

Minat investor asing pada lelang SUN hari ini masih solid dengan jumlah incoming bids sebesar Rp9,76 triliun.

Mayoritas dari incoming bids tersebut pada seri SUN tenor menengah panjang (5 dan 10 tahun) sebesar Rp8,21 triliun atau 84,12% dari total incoming bids investor asing dan dimenangkan sebesar Rp2,56 triliun atau 10,67% dari total awarded bids.

