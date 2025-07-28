Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Siap Terbitkan Kangaroo dan Dim Sum Bonds, Sri Mulyani Temui Investor Australia

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |21:11 WIB
RI Siap Terbitkan Kangaroo dan Dim Sum Bonds, Sri Mulyani Temui Investor Australia
Kementerian Keuangan sedang melakukan pertemuan dengan investor di Australia. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah segera menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) kangaroo dan dim sum bonds untuk pasar internasional. Saat ini, tim Kementerian Keuangan sedang melakukan pertemuan dengan investor di Australia untuk menyiapkan penerbitan perdana kangaroo bonds.

“Saat ini, kami sedang melakukan persiapan penerbitan kangaroo bonds dengan tim yang sekarang sedang melakukan pertemuan dengan investor update, investor meeting di Australia,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (28/7/2025).

Sri Mulyani mengatakan, keputusan final mengenai penerbitan akan ditentukan berdasarkan umpan balik dari investor dan penilaian mendalam terhadap kondisi pasar. Jika dinilai kondusif, pemerintah menargetkan penerbitan dilakukan pada Agustus 2025.

“Dengan informasi yang kita peroleh, feedback yang akan diperoleh, dan dengan melakukan assessment secara hati-hati terhadap kondisi market, kami nanti akan membuat keputusan mengenai penerbitan. Apabila kondisi semuanya baik, kita berencana melakukan pada bulan Agustus,” jelasnya.

Penerbitan kangaroo bonds ini menjadi yang pertama bagi Indonesia, sehingga dilakukan secara hati-hati. Di samping membuka sumber pembiayaan baru dari pasar keuangan Australia, langkah ini juga merefleksikan penguatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Australia.

“Tidak hanya dari sisi diversifikasi dari pembiayaan dengan Australian bonds, tapi juga ini menggambarkan kerja sama antara Indonesia dan Australia seperti yang waktu itu saya sampaikan juga pada pertemuan bilateral antara saya dengan James Chalmers, yaitu Menteri Keuangan Australia yang kita lakukan di sela G20 di Durban, Afrika Selatan,” jelas Sri Mulyani.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/320/3162147/sun-ZXf5_large.jpg
Lelang 8 Seri Surat Utang Negara Dibuka, Penawaran Diprediksi Rp110 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/320/2963028/sri-mulyani-kantongi-rp73-2-triliun-dari-lelang-surat-utang-negara-M8VMb0zqFb.jpg
Sri Mulyani Kantongi Rp24 Triliun dari Lelang Surat Utang Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/320/2912179/lelang-surat-utang-negara-ri-dapat-rp19-3-triliun-2tKnRcgsjE.png
Lelang Surat Utang Negara, RI Dapat Rp19,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/27/320/2754431/baru-sepekan-sbr012-telah-terjual-rp8-8-triliun-9zyCItIwue.jpeg
Baru Sepekan SBR012 Telah Terjual Rp8,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/27/320/2754354/sri-mulyani-terbitkan-8-sbn-ritel-di-2023-cari-utang-rp130-triliun-Ld1XfWiSMN.jpg
Sri Mulyani Terbitkan 8 SBN Ritel di 2023, Cari Utang Rp130 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/22/320/2712816/pemerintah-kantongi-rp15-2-triliun-dari-lelang-sun-kFZU9wauME.png
Pemerintah Kantongi Rp15,2 Triliun dari Lelang SUN
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement