RI Siap Terbitkan Kangaroo dan Dim Sum Bonds, Sri Mulyani Temui Investor Australia

JAKARTA - Pemerintah segera menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) kangaroo dan dim sum bonds untuk pasar internasional. Saat ini, tim Kementerian Keuangan sedang melakukan pertemuan dengan investor di Australia untuk menyiapkan penerbitan perdana kangaroo bonds.

“Saat ini, kami sedang melakukan persiapan penerbitan kangaroo bonds dengan tim yang sekarang sedang melakukan pertemuan dengan investor update, investor meeting di Australia,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (28/7/2025).

Sri Mulyani mengatakan, keputusan final mengenai penerbitan akan ditentukan berdasarkan umpan balik dari investor dan penilaian mendalam terhadap kondisi pasar. Jika dinilai kondusif, pemerintah menargetkan penerbitan dilakukan pada Agustus 2025.

“Dengan informasi yang kita peroleh, feedback yang akan diperoleh, dan dengan melakukan assessment secara hati-hati terhadap kondisi market, kami nanti akan membuat keputusan mengenai penerbitan. Apabila kondisi semuanya baik, kita berencana melakukan pada bulan Agustus,” jelasnya.

Penerbitan kangaroo bonds ini menjadi yang pertama bagi Indonesia, sehingga dilakukan secara hati-hati. Di samping membuka sumber pembiayaan baru dari pasar keuangan Australia, langkah ini juga merefleksikan penguatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Australia.

“Tidak hanya dari sisi diversifikasi dari pembiayaan dengan Australian bonds, tapi juga ini menggambarkan kerja sama antara Indonesia dan Australia seperti yang waktu itu saya sampaikan juga pada pertemuan bilateral antara saya dengan James Chalmers, yaitu Menteri Keuangan Australia yang kita lakukan di sela G20 di Durban, Afrika Selatan,” jelas Sri Mulyani.