HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Ditutup Beragam Jelang Laporan Pendapatan Raksasa Teknologi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |07:41 WIB
Wall Street Ditutup Beragam Jelang Laporan Pendapatan Raksasa Teknologi
Wall street hari ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq yang padat teknologi ditutup melemah pada perdagangan Selasa (30/1/2024). Hal itu karena pasar menunggu serentetan pendapatan perusahaan-perusahaan besar dan Federal Reserve mengadakan pertemuan kebijakan moneternya.

Mengutip Reuters, S&P 500 turun 0,06% menjadi berakhir pada 4.924,97 poin. Indeks Komposit Nasdaq (.IXIC) turun 0,76% menjadi 15.509,90 poin, sedangkan Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 0,35% menjadi 38.467,31 poin.

Indeks S&P 500 (.SPX) ditutup secara nominal lebih rendah setelah menyentuh tertinggi intraday baru, sementara blue-chip Dow berakhir lebih tinggi.

Saham Alphabet Inc (GOOGL.O) dan Microsoft Corp (MSFT.O) jatuh dalam perdagangan yang diperpanjang setelah perusahaan merilis laporan pendapatan kuartalan mereka.

"Ada banyak keraguan mengenai dimulainya rilis pendapatan dari 'The Magnificent Seven'," kata Peter Tuz, presiden Chase Investment Counsel di Charlottesville, Virginia. “Saham telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dan ada sedikit kehati-hatian yang diungkapkan saat ini dan mungkin memang demikian," katanya

Halaman:
1 2
