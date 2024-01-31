Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral! Gerbang Tol Km 149 Tol Gedebage Hilang, Begini Penjelasan Jasa Marga

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |08:44 WIB
Viral! Gerbang Tol Km 149 Tol Gedebage Hilang, Begini Penjelasan Jasa Marga
Jalan Tol Gedebage (Foto: Jasa Marga)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial terkait Gerbang Tol (GT) Km 149 Jalan Tol Padaleunyi menghilang karena sebelumnya telah terpasang. Adapun pada 1 Januari 2024 telah dilakukan penutupan sementara akses keluar/masuk akibat ditemukannya kerusakan pada struktur jembatan.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui Jasamarga Metropolitan Tollroad menyatakan, hal ini dilakukan demi keamanan dan keselamatan pengguna jalan, sesuai arahan Kementerian PUPR melalui instruksi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) pada surat No. BM.07.02-P/905 tanggal 29 Desember 2023.

"Selama dilakukannya investigasi lanjutan oleh pihak terkait, Jasamarga Metropolitan Tollroad melakukan pengamanan dengan memindahkan seluruh peralatan tol yang berada di lokasi sampai dengan informasi lebih lanjut," ujar Marketing and Communication Department Head Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Panji Satriya dalam keterangannya, Selasa (30/1/2024).

Panji menambahkan, pihaknya akan melanjutkan koordinasi dengan Kementerian PUPR untuk terus mendukung pemenuhan kelayakan operasional jalan akses Km 149 tersebut sebelum nantinya diserahterimakan oleh kepada Jasa Marga untuk dapat beroperasi secara penuh.

Halaman:
1 2
