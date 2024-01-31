Harga Emas Antam Hari Ini Kian Mahal, Segini Kalau Mau Dijual

Harga emas antam hari ini. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) terpantau naik Rp2.000 ke level Rp1.144.000 per gram pada hari ini, Rabu (31/1/2024).

Namun untuk buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, terpantau stagnan di level Rp1.040.000 per gram.

Mengutip laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp622.000. Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp5.495.000, dan 10 gram Rp10.935.000.

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp54.345.000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp542.320.000 dan Rp1.084.600.000.

Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta.