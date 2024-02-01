Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar lengkap Gaji PPPK 2024 Lebih Besar Dibanding PNS, TNI dan Polri

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |03:16 WIB
Daftar lengkap Gaji PPPK 2024 Lebih Besar Dibanding PNS, TNI dan Polri
Gaji PNS dan PPPK Naik (Foto: Okezone)
JAKARTA - Meskipun kenaikan gaji PPPK dan PNS pada tahun 2024 sama-sama sebesar 8%, ternyata gaji pokok PPPK lebih besar. Gaji tertinggi PPPK pada tahun 2024 mencapai Rp7,3 juta, sedangkan gaji tertinggi PNS hanya Rp6,3 juta. Sementara itu, gaji tertinggi TNI dan Polri pada tahun 2024 sama-sama Rp6,4 juta.

Besaran gaji PPPK ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Berikut Okezone merangkum daftar gaji PPPK, PNS, TNI dan Polri 2024.

1. Gaji PPPK 2024

Gaji PPPK untuk golongan I paling kecil sebesar Rp1.938.500 dan paling tinggi pada Golongan XVII sebesar Rp7.329.00.

