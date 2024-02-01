Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penumpang Kereta Kirim Karangan Bunga 100 Hari Eskalator Mati di Stasiun Bekasi, Netizen Murka

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |14:37 WIB
Penumpang Kereta Kirim Karangan Bunga 100 Hari Eskalator Mati di Stasiun Bekasi, Netizen Murka
Karangan Bunga Atas Matinya Eskalator Stasiun Bekasi. (foto: Okezone.com/X)
A
A
A

JAKARTA - Penumpang kereta menaruh karangan bunga duka cita di eskalator Stasiun Bekasi. Hal ini sebagai simbol bela sungkawa terhadap matinya fasilitas stasiun tersebut.

Diketahui karangan bunga merupakan ungkapan perasaan warga Bekasi yang telah menghadapi eskalator yang mati selama kurang lebih 100 hari.

Dari foto dan video yang beredar di media sosial, tampak karangan bunga memiliki bentuk melingkar dengan bunga yang digunakan berwarna putih. Tertera juga tulisan

"Turut Berduka Atas Wafatnya Eskalator Stasiun Bekasi", di mana dalam ungahan tersebut tertulis tagar #100HariWafatnyaEskalator, Rabu (30/1/2024).

Karangan bunga yang ditata dengan indah ditempatkan di depan akses keluar masuk eskalator stasiun Bekasi. Warga yang merasa berduka juga menaruh miniatur kuburan lengkap beserta bunga dengan batu nisan bertuliskan "RIP Eskalator Bekasi".

Untuk diketahui, karangan bunga ini muncul sebagai pengingat akan 100 hari lamanya eskalator Stasiun Bekasi yang mati. Karangan bunga ini melambangkan rasa kekecewaan warga Bekasi karena hingga saat ini eskalator belum diperbaiki.

1 2
