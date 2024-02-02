Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kembangkan UMKM, Caleg Perindo Janji Kembalikan Uang Reses ke Dapil jika Terpilih

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |17:39 WIB
Kembangkan UMKM, Caleg Perindo Janji Kembalikan Uang Reses ke Dapil jika Terpilih
Caleg Perindo bahas Kembangkan UMKM (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Caleg DPRD Provinsi Dapil 8 Jakarta Selatan Partai Perindo Diska Resha Putra berkomitmen untuk memajukan sektor UMKM jika terpilih dalam kontestasi politik tahun 2024. Hal itu dilakukan dengan cara memanfaatkan uang reses yang diberikan kepada anggota DPRD.

Resha mengatakan sektor UMKM memegang peranan penting dalam menjaga ekonomi mikro. Sehingga bantuan yang akan diberikan diharapkan mampu mendorong para pelaku UMKM naik kelas.

"Dana reses akan saya kembalikan untuk kemajuan Dapil saya. Itu yang mau saya praktikan, kalau kita mau cari uang, kita bisa cari dari yang lain, tetapi ini yang masyarakat," ujar Resha saat melakukan sosialidasi di Pengadegan, Jakarta Selatan, Jumat (2/2/2024).

Disamping itu, Resha juga menyebutkan bahwa hal ini dilakukan dalam bentuk transparansi penggunaan anggaran pemerintah yang bersumber dari pajak masyarakat itu. Sehingga dengan pengembalian dana reses itu, bisa membantu masyarakat terutama yang berada di Dapil 8 Jakarta Selatan (Tebet, Pancoran, Mampang Prapatan, Pasar Minggu dan Jagakarsa).

Pada kesempatan tersebut, Rezha juga menghimbau kepada masyarakat untuk memilih partai dengan melihat rekam jejak partai tersebut, terutama dari sisi kasus korupsi.

Halaman:
1 2
