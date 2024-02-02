Segini Gaji Rektor ITB Prof Reini Wirahadikusumah? Disorot Gegara Isu Bayar UKT Pakai PinjolP

JAKARTA - Segini gaji Rektor ITB Prof Reini Wirahadikusumah? Disorot gegara isu bayar UKT pakai pinjol.

Reini menjadi pusat perhatian setelah muncul kabar tentang pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) melalui layanan pinjaman online, yang dikenal sebagai pinjol. Isu tersebut menjadi perbincangan hangat di media sosial karena foto brosur pengumuman tersebut menjadi viral.

Prof Reini Wirahadikusumah menjabat sebagai Rektor ITB menjadi sorotan yang tak terhindarkan, bahkan sempat menjadi perbincangan hangat di platform X setelah akun @itbfess membagikan informasi tentang pembayaran UKT melalui sistem pinjol.

BACA JUGA: Danacita Klaim Bunga Bayar Kuliah Mahasiswa ITB di Bawah Aturan OJK

Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di ITB bervariasi tergantung pada jalur masuk yang ditempuh oleh mahasiswa dan jurusan yang dipilih. Biaya UKT tertinggi di ITB mencapai Rp20 juta per semester untuk mahasiswa jurusan Bisnis dan Manajemen.

Lantas berapa gaji rektor ITB Prof Reini Wirahadikusumah ? disorot gegara isu bayar UKT pakai pinjol ?

Melansir dari berbagai sumber, diketahui Reini Wirahadikusumah memiliki gelar Prof. Ir. N. R. Reini Djuhraeni Wirahadikusumah, MSCE, Ph.D., adalah Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) sejak tahun 2020. Ia merupakan rektor wanita pertama di ITB sejak kampus ini didirikan pada tahun 1920. Sebelum terpilih sebagai rektor ITB, Reini menjabat sebagai Guru Besar di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) ITB.

Reini Wirahadikusumah, yang memiliki gelar Prof. Ir. N. R. Reini Djuhraeni Wirahadikusumah, MSCE, Ph.D., adalah seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang digaji oleh negara sebagai rektor di universitas negeri. Ia ditunjuk sebagai Rektor ITB untuk periode 2020-2025 setelah melalui proses pemilihan rektor sejak Agustus 2019.

Gaji rektor dan dosen di perguruan tinggi ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019. Gaji dosen PNS di perguruan tinggi negeri (PTN) berkisar antara Rp2,6 juta hingga Rp4,4 juta per bulan, tergantung pada golongan dan masa kerja golongan Selain gaji pokok, dosen PNS juga berhak menerima tunjangan lain, seperti tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tunjangan kehormatan.