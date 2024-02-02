Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Blusukan ke Pasar Palimo Palembang, Ganjar Komit Hadirkan Harga Pangan Murah

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |18:20 WIB
Blusukan ke Pasar Palimo Palembang, Ganjar Komit Hadirkan Harga Pangan Murah
Ganjar Pranowo di Palembang (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo blusukan ke pasar Palimo, di Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (2/2/2024).

Dalam kesempatan itu, Ganjar berdialog dengan pedagang pasar di sana untuk mengetahui keluhan yang dirasakan oleh mereka.

Salah satu keluhan yang didapatkannya yakni harga beras yang masih tinggi. Hal ini sama dengan yang beberapa pasar di wilayah Indonesia, lantaran harga beras masih menjadi persoalan bagi masyarakat.

"Ternyata dari pasar ke pasar keluhannya masih sama yakni harga beras masih tinggi, mereka jatunya sama di angka Rp14.000-Rp15.000," kata Ganjar usai meninjau pasar Palimo, Jumat (2/2/2024).

Menurut Ganjar, perlu sebuah langkah berupa operasi untuk dapat menurunkan harga beras dan gula yang masih tinggi. Dengan begitu, tidak memberatkan masyarakat nantinya.

