Sri Mulyani Menghadap Presiden, Jadi Resign?

JAKARTA - Isu mundurnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani semakin kencang setelah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD resmi meninggalkan jabatannya.

Sri diagendakan untuk melaporkan pelaksanaan APBN 2024 dengan menghadap langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat 2 Februari 2024.

"Ya betul. Pukul 14.30 WIB, Bu Menkeu diagendakan untuk diterima Bapak Presiden di Istana Merdeka, untuk melaporkan hal-hal yang terkait pelaksanaan APBN 2024," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangannya, dikutip Sabtu (3/2/2024).

Sri Mulyani dipastikan masih bekerja sebagai Menkeu berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Ari. Pernyataan tersebut sekaligus menepis akan isu mundurnya Sri Mulyani sebagai menteri keuangan.

"Bu Menkeu tetap bekerja seperti biasa menjalankan tugas-tugasnya untuk memimpin Kementerian Keuangan," tegas Ari.