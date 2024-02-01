Anggaran Bansos Naik Rp20 Triliun Jadi Rp496 Triliun, Begini Penjelasan Sri Mulyani

JAKARTA - Anggaran untuk bantuan sosial (bansos) pada APBN 2024 mencapai Rp496 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, angka tersebut naik Rp20 triliun dibandingkan anggaran serupa di APBN 2023, yaitu Rp476 triliun.

"Tahun ini 2024 Bansos di dalam APBN kita nilainya Rp496 triliun jadi beda Rp20 triliun, ini tentu nanti realisasi dan perkembangannya akan terus kita monitor tetapi poin saya angka Rp476 triliun tahun lalu dan Rp496 triliun tahun ini," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK, dikutip Kamis (1/2/2024).

Sri Mulyani menegaskan realisasi dari anggaran untuk bansos itu akan terus dimonitor. Dalam realisasinya, kata dia, penggunaan Bansos tentu akan menyesuaikan perkembangan kondisi yang ada.

Adapun Menkeu juga memberikan penjelasan tentang bansos ketika program kesejahteraan itu mendapatkan sorotan. Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi baru saja merilis bansos berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) berjudul mitigasi risiko pangan untuk 18,8 juta penerima.

Setiap penerima akan mendapatkan BLT dengan total Rp600 ribu. Jumlah uang itu sebenarnya diberikan untuk periode bulan Januari-Maret, namun pemerintah Jokowi memutuskan pemberian akan dilakukan sekaligus pada Februari bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu.