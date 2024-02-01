Deretan Bansos yang Cair Bulan Februari Jelang Pemilu 2024

JAKARTA - Ini daftar Bansos yang cair pada bulan Februari jelang pemilu 2024 diselenggarakan pada 14 Februari 2024.

Perlu diketahui Bansos merupakan program perlindungan sosial (perlinsos) yang sudah memiliki anggaran dalam APBN 2024. Adapun anggaran perlinsos dalam APBN 2024 mencapai Rp493,5 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi karena ada polemik pembagian bansos menjelang pemilihan presiden (pilpres) 14 Februari yang dianggap menguntungkan pihak tertentu.

"Bansos itu adalah instrumen dalam APBN, APBN adalah undang-undang, undang-undang APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik di Senayan dan sesudah menjadi undang-undang dia menjadi instrumen negara bersama, ini untuk menekankan bahwa Bansos tahun 2023 nilainya Rp476 triliun," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil KSSK, Kamis (1/2/2024).

Sri Mulyani mengatakan bansos dilakukan dengan mekanisime melalui Kementerian Sosial dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta data tambahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

“Jadi, eksekutor untuk program seperti PKH dan Kartu Sembako itu melalui Kementerian Sosial. Kalau bantuan pangan dalam bentuk beras eksekutornya itu adalah Badan Pangan Nasional (Bapanas),” ujarnya.