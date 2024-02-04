Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Pekan Depan Dipengaruhi Data Ekonomi AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |07:56 WIB
JAKARTA - Wall Street pekan depan akan dipengaruhi oleh data ekonomi AS. Investor akan mencerna apakah pertumbuhan yang kuat dapat terus mendorong harga saham lebih tinggi bahkan jika Federal Reserve memberikan pelonggaran kebijakan moneter yang lebih sedikit dari yang diharapkan pasar.

Mengutip Reuters, Minggu (4/2/2024), ekspektasi bahwa The Fed akan beralih ke pemotongan suku bunga membuat saham melonjak pada akhir tahun 2023 dan mendorong S&P 500 (.SPX) ke rekor tertinggi di bulan Januari. Indeks ini naik 4% tahun ini setelah melonjak 24% pada tahun 2023.

Narasi tersebut terguncang oleh bukti bahwa perekonomian mungkin terlalu panas bagi The Fed untuk menurunkan suku bunga tanpa mengambil risiko rebound inflasi.

Angka ketenagakerjaan AS yang dirilis pada hari Jumat adalah tanda terbaru dari pertumbuhan yang lebih kuat dari perkiraan, setelah Ketua Fed Jerome Powell beberapa hari sebelumnya mengecilkan harapan bank sentral akan mulai menurunkan suku bunga pada bulan Maret.

“Melihat kembali kuartal keempat dan reli saham baru-baru ini, sebagian besar didorong oleh pemikiran mengenai poros The Fed, dan poros The Fed tersebut mulai menguap di depan mata kita,” kata Salah satu kepala strategi investasi di John Hancock Manajemen Investasi, Matthew.

Ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga jangka pendek meredup setelah data ketenagakerjaan dirilis, dengan kontrak berjangka yang terkait dengan suku bunga kebijakan utama The Fed mencerminkan peluang 70% bank sentral menurunkan biaya pinjaman pada pertemuan 1 Mei, dari lebih dari 90% pada hari Kamis, menurut ke Alat FedWatch CME. Kemungkinan pemotongan pada bulan Maret mencapai sekitar 20%, dari di bawah 50% pada minggu lalu.

Halaman:
1 2
