HOME FINANCE MARKET UPDATE

Intip Laporan Keuangan Ecocare, Calon Emiten yang IPO Bulan Ini

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |17:31 WIB
Intip Laporan Keuangan Ecocare, Calon Emiten yang IPO Bulan Ini
Ecocare bakal listing bulan ini (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Intip laporan keuangan PT Ecocare Indo Pasifik Tbk yang akan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 12 Februari 2024. Perseroan akan tercatat dengan kode HYGN.

Dalam penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO), perseroan menawarkan sebanyak 525 juta atau 20,00% dari total modal ditempatkan dan disetor.

Perusahaan yang bergerak di industri layanan jasa higienitas dan sanitasi ini mencatatkan kinerja positif dalam laporan keuangan terakirnya. Di mana, per Juli 2023 perseroan mencatatkan laba periode berjalan sebesar Rp8,79 miliar, mengalami 128,99%, dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 lalu yang sebesar Rp3,87 miliar.

“Peningkatan laba tahun berjalan dikarenakan skala ekonomi dan angka penjualan yang lebih tinggi,” demikian dikutip dari prospektus pada Minggu, 4 Februari 2024.

Sejalan dengan itu, pendapatan perseroan per 31 Juli 2023 tercatat sebesar Rp131,41 miliar, naik 29,14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp101,75 miliar. Adapun, peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan jasa hygiene dan kebersihan sebesar 26,34% karena bisnis di Indonesia kembali normal setelah pandemi Covid-19, serta lebih banyak penerapan kebersihan di area properti.

Halaman:
1 2
