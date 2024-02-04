Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IPO Pekan Depan, Cek Dulu Laporan Keuangan Multikarya Asia

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |19:15 WIB
IPO Pekan Depan, Cek Dulu Laporan Keuangan Multikarya Asia
IPO Multikarya Asia Pasifik Raya (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk bakal melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 12 Februari 2024 mendatang dengan kode MKAP. Perseroan saat ini tengah memasuki masa penawaran atau offering hingga 6 Februari 2024.

Perihal kinerja, perseroan mencatatkan laba bersih sebesar Rp17,15 miliar per Juli 2023. Angka itu berbalik dari periode yang sama tahun 2022 lalu, di mana perseroan mencatatkan rugi sebesar Rp6,81 miliar. Raihan positif ini seiring dengan meningkatnya pendapatan bersih serta kemampuan perseroan menjaga profitabilitas marginnya.

Sementara itu, pendapatan perseroan per Juli 2023 tercatat sebesar Rp131,60 miliar, di mana terdapat peningkatan sebesar 32,14% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 lalu yang sebesar Rp99,59 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh faktor kondusifitas industri migas yang terus membaik.

“Terdapat peningkatan aktivitas produksi migas yang secara langsung memberikan potensi pipeline proyek-proyek baru yang membutuhkan jasa perseroan,” demikian dikutip dari prospektus pada Minggu (4/2/2024).

Di sisi lain, beban pokok pendapatan perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp79,62 miliar, di mana terdapat peningkatan 15,88% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp68,71 miliar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/29/278/2977063/ihsg-sesi-i-menguat-tipis-0-03-ke-level-7-331-52xe0m6JC1.jpg
IHSG Sesi I Menguat Tipis 0,03% ke Level 7.331
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/29/278/2976975/ihsg-dibuka-melemah-tipis-di-level-7-326-ucveikfUz6.jpg
IHSG Dibuka Melemah Tipis di Level 7.326
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/278/2976762/5-aksi-emiten-di-akhir-februari-2024-dari-rups-hermina-hingga-humpuss-C6I9MZUHAG.jpg
5 Aksi Emiten di Akhir Februari 2024, dari RUPS Hermina hingga Humpuss
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/278/2976694/260-saham-hijau-ihsg-menguat-ke-level-7-328-nMovHsHCOy.jpeg
260 Saham Hijau, IHSG Menguat ke Level 7.328
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/278/2976536/ihsg-naik-ke-level-7-311-pada-sesi-i-GHRyaReYgv.jfif
IHSG Naik ke Level 7.311 pada Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/278/2976137/9-agenda-korporasi-hari-ini-NEBb2zsUjF.jpg
9 Agenda Korporasi Hari Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement