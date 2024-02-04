Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Teknologi Bayar Tol Tanpa Berhenti Belum Dapat Restu BI

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |14:05 WIB
Teknologi Bayar Tol Tanpa Berhenti Belum Dapat Restu BI
BI belum restui pembayaran tol tanpa sentuh (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian PUPR mengupayakan transformasi sistem pembayaran di gerbang tol menjadi nirsentuh. Hal itu dinilai sebagai langkah efisiensi untuk mengurangi antrean kendaraan di gardu tol ketika lalulintas tengah ramai.

Namun demikian, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian mengatakan saat ini pihaknya tengah memproses untuk mendapatkan perizinan dari Bank Indonesia (BI) untuk menerapkan sistem transaksi nir sentuh tersebut.

"Teknologi itu perlu ada puluhan skenario yang perlu kita uji dan berjalan, dan juga kita sedang mengevaluasi izin ke Bank Indonesia," ujar Hedy saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, dikutip Minggu (4/2/2024).

Penerapan tol nirsentuh atau MLFF (Multi Lane Free Flow) menggunakan teknologi GNSS (Global Navigation Satellite System). Teknologi ini didatangkan langsung dari Hungaria yang diprakarsai oleh PT Roatex Indonesia Toll System (RITS), anak usaha Roatex Ltd.

Pada kesempatan yang berbeda, Kepala Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Ali Rachmadi menjelaskan lewat transaksi tersebut pengendara tidak perlu lagi melakukan transaksi di gardu tol, sebab transaksi bisa dilakukan lewat aplikasi bernama CANTAS di smartphone.

Selanjutnya GPS akan menentukan lokasi yang dideterminasi oleh satelit dan proses map-matching akan berjalan di central system. Saat kendaraan keluar tol dan proses map-matching berakhir, sistem akan melakukan kalkulasi tarif. Skenarionya, saldo yang terdapat platform CANTAS bakal terpotong secara otomatis.

