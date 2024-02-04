Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bansos Cair Jelang Pemilu, Ganjar: Ada Klaim Orang per Orang dan Kelompok

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |21:19 WIB
Bansos Cair Jelang Pemilu, Ganjar: Ada Klaim Orang per Orang dan Kelompok
Ganjar Pertanyakan Soal Bansos di Debat Kelima Pilpres. (Foto; Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden Nomor 3, Ganjar Pranowo menyampaikan pertanyaan soal bantuan sosial (Bansos) ke Calon Presiden Nomor 1, Anies Baswedan.

Menurut Ganjar, persoalan bansos menarik untuk dibahas dalam Debat Kelima Pilpres 2024. Pasalnya, banyak klaim orang per orang dan kelompok dari penyaluran bansos yang merupakan kewajiban negara kepada rakyatnya.

"Bansos karena ini kewajiban negara dan rakyat berhak. Ada klaim orang per orang dan kelompok. Ada cara penyampaian tidak benar," kata Ganjar dalam Debat Capres, Minggu (4/2/2024).

Oleh karena, kata Ganjar, persoalan bansos mesti dibahas supaya ke depan tata kelola bansos bisa lebih baik dan tepat sasaran.

"Jadi pertanyaan saya ke Pak Anies. Menurut Pak Anies bagaimana tata kelola bansos supaya tidak saling klaim, tepat sasaran. Tidak timbulkan kecemburuan sehingga ini betul-betul diterima masyarakat," tanya Ganjar.

Sebelumnya, Forum Ekonom Indonesia (FEI) meminta pemberian bantuan sosial (bansos) dihentikan menjelang Pemilu 2024. Bansos tersebut dinilai sebagai alat politik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182947/blt_di_november-8qoi_large.png
Ini Cara Cek Penerima BLT Kesra Rp900.000 hingga Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182824/blt-TwSl_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900 Ribu November 2025 Belum Cair? Ini Cara Melaporkannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181681/blt-20kd_large.png
Cek Penerima BLT Kesra Rp900.000 hingga Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182019/rupiah-GB8g_large.jpg
Berikut NIK KTP Penerima Bansos BLT, PKH, dan BPNT, Lengkap dengan Besaran Nominalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181891/bantuan_kesra_di_november-rNLg_large.png
Ini Perbedaan BLT Kesra dengan BPNT yang Sama-Sama Cair November 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181632/blt_di_november-CzmY_large.jpg
Berikut NIK KTP Penerima BLT Kesra Rp 900.000 November 2025 yang Sudah Cair dan Masuk Rekening  
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement