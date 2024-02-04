Bansos Cair Jelang Pemilu, Ganjar: Ada Klaim Orang per Orang dan Kelompok

JAKARTA - Calon Presiden Nomor 3, Ganjar Pranowo menyampaikan pertanyaan soal bantuan sosial (Bansos) ke Calon Presiden Nomor 1, Anies Baswedan.

Menurut Ganjar, persoalan bansos menarik untuk dibahas dalam Debat Kelima Pilpres 2024. Pasalnya, banyak klaim orang per orang dan kelompok dari penyaluran bansos yang merupakan kewajiban negara kepada rakyatnya.

"Bansos karena ini kewajiban negara dan rakyat berhak. Ada klaim orang per orang dan kelompok. Ada cara penyampaian tidak benar," kata Ganjar dalam Debat Capres, Minggu (4/2/2024).

Oleh karena, kata Ganjar, persoalan bansos mesti dibahas supaya ke depan tata kelola bansos bisa lebih baik dan tepat sasaran.

"Jadi pertanyaan saya ke Pak Anies. Menurut Pak Anies bagaimana tata kelola bansos supaya tidak saling klaim, tepat sasaran. Tidak timbulkan kecemburuan sehingga ini betul-betul diterima masyarakat," tanya Ganjar.

Sebelumnya, Forum Ekonom Indonesia (FEI) meminta pemberian bantuan sosial (bansos) dihentikan menjelang Pemilu 2024. Bansos tersebut dinilai sebagai alat politik.