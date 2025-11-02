Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta BLT Kesra Rp900 Ribu Belum Cair, Ini Penyebabnya

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |10:10 WIB
BLT 2025 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pemerintah telah menyalurkan BLT Kesra Rp900.000 sejak Senin 20 Oktober 2025, namun pencairannya dilakukan secara bertahap.

BLT Kesra disalurkan melalui bank-bank Himbara yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, serta Bank Syariah Indonesia (BSI), dan juga lewat PT Pos Indonesia. BLT ini diberikan kepada 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang berada di desil 1-4 DTSEN. 

Berikut fakta-fakta BLT BLT Kesra Rp900 Ribu Belum Cair yang dirangkum Okezone, Minggu (2/11/2025). 

1. Purbaya Berikan Respons 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima laporan dalam penyaluran BLT Kesra Rp900.000 yang belum cair secara merata.

Purbaya mengakui bahwa beberapa KPM masih belum menerima bantuan tersebut. Menurutnya, masalah utama terletak pada persiapan logistik penyaluran.

 

Halaman:
1 2
