Sindiran Anies: Bansos untuk Si Penerima Bukan untuk Si Pemberi

JAKARTA - Calon Presiden Nomor 1, Anies Baswaden menjawab pertanyaan soal bantuan sosial (Bansos) yang diajukan Calon Presiden Nomor 3, Ganjar Pranowo. Anies pun menyindir soal penyaluran bansos yang sekarang dilakukan.

"Harus menyadari yang disebut bansos itu bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karena dia diberikan untuk kebutuhan si penerima," tegas Anies, dalam sesi tanya jawab Debat Kelima Pilpres, Minggu (4/2/2024).

Menurut Anies, karena diberikan untuk kebutuhan si penerima maka bantuan diberikan sesuai dengan waktu kebutuhannya. Bukan di rapel seperti yang dilakukan sekarang.

"Kala butuh tidak usah di rapel semua. Kalau butuh sekarang ya diberikan sekarang," sindir Anies.

Kemudian pemberian bansos harus tepat sasaran. Di mana data yang ada harus tepat dan mekanisme penyaluran harus sesuai birokrasi.

"Kemudian soal bansos ini harus bansos itu dipastikan mereka yang miskin, prasejahtera termasuk di dalamnya," ujarnya.