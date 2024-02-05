Didominasi Milenial dan Gen Z, BRIDS Targetkan Dana Kelolaan Reksa Dana Naik 50% pada 2024

JAKARTA - PT BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) pada tahun 2024 menargetkan dana kelolaan atau asset under management (AUM) layanan reksa dana akan naik hingga 50% atau sebesar Rp100 miliar dibandingkan tahun 2023 menjadi Rp300 miliar pada akhir 2024.

Menurut data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per Desember 2023, Pertumbuhan investor reksa dana di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan sejak tahun 2020, dengan pertumbuhan sebesar 18,87%.

Secara demografis, mayoritas investor individu adalah laki-laki dengan porsi 62,33% dan total aset mencapai Rp1.150,28 triliun, sedangkan porsi investor perempuan sebesar 37,67% dengan total aset Rp240,22 triliun.

Adapun secara usia, investor di bawah 30 tahun mendominasi porsi sebesar 56,43%, dengan total aset mencapai Rp35,09 triliun.