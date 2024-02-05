Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Didominasi Milenial dan Gen Z, BRIDS Targetkan Dana Kelolaan Reksa Dana Naik 50% pada 2024

Asla Lupanda , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |18:19 WIB
Didominasi Milenial dan Gen Z, BRIDS Targetkan Dana Kelolaan Reksa Dana Naik 50% pada 2024
Target Dana Kelolaan Reksa Dana (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - PT BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) pada tahun 2024 menargetkan dana kelolaan atau asset under management (AUM) layanan reksa dana akan naik hingga 50% atau sebesar Rp100 miliar dibandingkan tahun 2023 menjadi Rp300 miliar pada akhir 2024.

Menurut data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per Desember 2023, Pertumbuhan investor reksa dana di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan sejak tahun 2020, dengan pertumbuhan sebesar 18,87%.

 BACA JUGA:

Secara demografis, mayoritas investor individu adalah laki-laki dengan porsi 62,33% dan total aset mencapai Rp1.150,28 triliun, sedangkan porsi investor perempuan sebesar 37,67% dengan total aset Rp240,22 triliun.

Adapun secara usia, investor di bawah 30 tahun mendominasi porsi sebesar 56,43%, dengan total aset mencapai Rp35,09 triliun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KSEI investor investasi Reksa Dana
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/24/278/2786769/kenalkan-investasi-reksa-dana-universirtas-trunojoyo-madura-gandeng-mnc-asset-dan-mnc-sekuritas-zxWsZWJUYh.jfif
Kenalkan Investasi Reksa Dana, Universitas Trunojoyo Madura Gandeng MNC Asset dan MNC Sekuritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/17/278/2766752/perhatian-reksa-dana-etf-pinnacle-investment-bubar-2vmFifhUzF.jfif
Perhatian! Reksa Dana ETF Pinnacle Investment Bubar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/03/278/2739418/jos-reksa-dana-pendapatan-tetap-mnc-asset-kian-moncer-hadapi-2023-hHXgmpAxFF.jpg
Jos! Reksa Dana Pendapatan Tetap MNC Asset Kian Moncer Hadapi 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/16/278/2728223/mau-investasi-reksa-dana-syariah-simak-penjelasan-di-webinar-mnc-sekuritas-have-fun-with-sharia-fund-8uYG8ubOGg.jpg
Mau Investasi Reksa Dana Syariah? Simak Penjelasan di Webinar MNC Sekuritas "Have Fun With Sharia Fund"!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/24/278/2414529/jumlah-investor-reksadana-naik-300-dalam-3-tahun-cz2OBQEE4m.jpg
Jumlah Investor Reksadana Naik 300% dalam 3 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/08/278/2358453/investor-reksa-dana-naik-jadi-3-52-juta-54-52-gunakan-agen-online-pdUCQJKuVF.jpg
Investor Reksa Dana Naik Jadi 3,52 Juta, 54,52% Gunakan Agen Online
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement