JAKARTA - Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, produk investasi syariah menjadi salah satu pilihan yang dicari masyarakat. Salah satu produk investasi yang dapat dipilih adalah reksa dana syariah.

Selain memberikan potensi keuntungan, reksa dana syariah juga menerapkan kaidah agama Islam dalam pelaksanaan proses investasi dan pemilihan portofolio oleh Manajer Investasi.

Lantas bagaimana perkembangan reksa dana syariah di Indonesia? Bagaimana tips memilih dan membaca fund fact sheet reksa dana syariah?

MNC Sekuritas, unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal, salah satunya melalui program edukasi pasar modal syariah.

Untuk mengetahui lebih lengkap, masyarakat bis menyaksikan ulasan dalam webinar MNC Sekuritas “Have Fun With Sharia Fund” bersama Institutional Sales Pinnacle Investment Gerti Sarah, dipandu oleh Equity Retail Sharia MNC Sekuritas Muh. Rusydyanto Yunus pada Jumat (16/12/2022) pukul 16.00 WIB.

