HOME FINANCE HOT ISSUE

Perbandingan Harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, Vivo, dan BP AKR per 5 Februari 2024

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |07:55 WIB
Perbandingan Harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, Vivo, dan BP AKR per 5 Februari 2024
Harga BBM Terbaru (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) telah memutuskan untuk tidak melakukan perubahan harga jual bahan bakar minyak (BBM) non subsidi, per 1 Februari 2024.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan keputusan harga Pertamax Series dan Dex Series tetap di Bulan Februari ini telah melalui evaluasi berkala mengacu kepada formula penetapan harga sesuai Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang formulasi harga JBU atau BBM non subsidi.

Adapun untuk harga saat ini diantaranya, Pertamax sebesar Rp12.950 per liter, Pertamax Green 95 sebesar Rp 13.900 perliter, Pertamax Turbo sebesarRp 14.400 per liter, Dexlite Rp 14.550 per liter, dan Pertamina Dex sebesar Rp 15.100 per liter. Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5%.

Kondisi ini berbeda dengan SPBU swasta yakni Shell, yang memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 Februari 2024.

Dilansir dari laman resmi Shell, berikut harga BBM yang berlaku mulai Kamis (1/2/2024).

Harga Shell Super atau BBM bernilaioktan 92 (RON 92) yang sebelumnya Rp13.390 kini naik Rp 150 per liter menjadi Rp 13.540 per liter di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Halaman:
1 2
