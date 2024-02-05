Advertisement
HOT ISSUE

Erick Thohir Disebut Pelintir Isu BUMN Jadi Koperasi, Stafsus Angkat Bicara

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |13:31 WIB
Erick Thohir Disebut Pelintir Isu BUMN Jadi Koperasi, Stafsus Angkat Bicara
Menteri BUMN Erick Thohir disebut pelintir isu BUMN Diganti Koperasi. (Foto: Kementerian BUMN)
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dituding memelintir ide dari Capres-Cawapres 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, ihwal perusahaan pelat merah dijadikan koperasi. Tuduhan itu dibantah oleh Arya Sinulingga selaku Staf Khusus Menteri BUMN.

Menurut dia, isu BUMN dijadikan koperasi berawal dari pertanyaan yang dilontarkan awak media kepada Erick Thohir, saat sesi doorstop beberapa waktu lalu.

Merespon tersebut, Erick menilai gagasan perihal perseroan negara dikonversi ke koperasi hanya akan menciptakan pengangguran baru di Indonesia. Pasalnya, 1,6 juta orang merupakan karyawan BUMN.

“Pertama itu pada saat wartawan doorstop Erick Thohir, wartawan menanyakan itu (ide BUMN jadi koperasi) pada Pak ET, dan Pak ET jawab clear masalah itu,” ucap Arya kepada wartawan, Senin (5/2/2024).

Sanggahan pria yang juga menjabat sebagai Ketua PSSI itu ramai diberitakan media. Jawaban ini membuat tim paslon nomor urut 01 menuduh Erick Thohir memelintir ide tersebut.

Halaman:
1 2
