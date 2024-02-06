Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Caleg Perindo Tampung Keluhan Warga Soal Harga Sembako

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |20:36 WIB
Caleg Perindo Tampung Keluhan Warga Soal Harga Sembako
Caleg Perindo tampung keluhan warga soal sembako (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Caleg DPRD Provinsi DKI Dapil 7 Jakarta Selatan Partai Perindo Effendi Syahputra mendengar banyak keluhan dari masyarakat ketika dirinya berkampanye di Lapangan Posyandu, Jalan Pandan RT4/RW9, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (6/2/2024).

"Kita dengar banyak aspirasi dari mereka salah satunya sembako diturunkan, distabilkan dan gampang didapat," jelasnya ketika ditemui di lokasi.

Adapun agenda kampanye meliputi program bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Diungkapkan Effendy, pada kegiatan hari ini, ada 1500 masyarakat yang bisa mengikuti kegiatan tersebut.

"Terkait acara hari ini adalah pasar murah juga pemeriksaan kesehatan gratis yang kami laksanakan di Kramat Pela. 1500 masyarakat yang terpilih untuk bisa mengikuti program ini, tebus murah Rp5 ribu rupiah untuk beras 2 liter dan minyak goreng tentunya dan ada beberapa yang lain susu, sikat gigi dan lain-lain," terangnya.

Effendy bilang, kegiatan ini menjadi bukti bahwa Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu berkomitmen untuk membantu rakyat.

Halaman:
1 2
