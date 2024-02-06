Harapan Masyarakat ke Caleg Perindo: Mampu Buat Harga Sembako Lebih Stabil

JAKARTA – Masyarakat menaruh harapan besar kepada Caleg Partai Perindo dalam hal stabilisasi harga pangan. Salah seorang warga Kramat Pela, Ira Sofia berharap apabila Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2 Partai Perindo Liliana Tanoesoedibjo berhasil masuk ke parlemen bisa membuat harga sembako menjadi lebih stabil.

Apalagi jika menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga sembako serta harga bahan pangan lainnya seperti cabai merah cenderung mengalami kenaikan.

"Ya harga sembako standar jangan terlalu tinggi banget, kaya cabai apa gitu pokoknya jangan melambung tinggi apalagi mau Lebaran biasanya kan suka naik," jelas Ira, ketika ditemui di lokasi Kampanye Partai Perindo yang digelar di Lapangan Posyandu, Jalan Pandan RT4/RW9, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (6/2/2024).

Neneng menambahkan, sebelum kegiatan hari ini, Caleg dari Partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu juga pernah berkunjung ke wilayahnya saat tahun lalu.

"Tahun kemarin sih ada, tahun ini belum ada, iya Ibu Liliana juga sudah pernah kesini waktu pengobatan gratis," imbuhnya.