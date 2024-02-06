Raup Cuan Lewat Dagang Online, Simak Syarat dan Cara Daftarnya

YOGYAKARTA - TikTok Tokopedia mengajak para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menjual produknya secara online. Pasalnya ada peningkatan transaksi penjualan melalui jualan online.

Presiden Tokopedia, Melissa Siska Juminto mengatakan, saat ini sedang dilakukan uji coba gratis berjualan di Shop Tokopedia. Hal tersebut memungkinkan UMKM terutama pelaku usaha batik yang baru terdaftar di Shop | Tokopedia menikmati gratis komisi satu bulan pertama demi mendorong partisipasi di perdagangan daring.

"Inisiatif ini telah memberikan dampak positif pada UMKM lokal batik. Sejumlah UMKM lokal batik di Shop | Tokopedia dan Tokopedia mencatat peningkatan pemesanan sebesar hampir 2,5 kali lipat dibandingkan dengan pemesanan saat hari biasa," ujarnya, Selasa (6/2/2024).

Selain itu, TikTok dan Tokopedia juga melihat makin banyak penjual batik offline yang memanfaatkan platform digital untuk berjualan melalui inisiatif uji coba gratis berjualan di Shop | Tokopedia.

Selain itu, dalam rangka membantu mengembangkan bisnis UMKM, TikTok dan Tokopedia l memberikan dukungan berupa kemudahan akses pinjaman modal usaha dari mitra lembaga keuangan terhubung.