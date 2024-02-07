Daftar Harga BBM Terbaru Jelang Libur Panjang 4 Hari

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) tidak melakukan perubahan harga jual bahan bakar minyak (BBM) non subsidi, per 1 Februari 2024.

Harga saat ini diantaranya, Pertamax sebesar Rp 12.950 per liter, Pertamax Green 95 sebesar Rp 13.900 perliter, Pertamax Turbo sebesarRp 14.400 per liter, Dexlite Rp 14.550 per liter, dan Pertamina Dex sebesar Rp 15.100 per liter. Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5%.

Kondisi ini berbeda dengan SPBU swasta yakni Shell, yang memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 Februari 2024.

Dilansir dari laman resmi Shell, berikut harga BBM yang berlaku mulai Kamis (1/2/2024).

Harga Shell Super atau BBM bernilaioktan 92 (RON 92) yang sebelumnya Rp13.390 kini naik Rp 150 per liter menjadi Rp 13.540 per liter di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Untuk harga Shell V-Power (RON 95) bahkan naik Rp 200 per liter menjadi Rp 14.380 per liter. Harga tersebut berlalu di SPBU Shell wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten, sedangkan di Sumatera Utara Rp 14.690 per liter.