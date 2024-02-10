Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya Dicoret dari PSN, Begini Reaksi KCIC

JAKARTA - GM Corporate Secretary Kereta Cepat China (KCIC) Eva Chairunisa menanggapi dicoretnya proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menurut Eva, pihaknya terbuka dalam berbagai diskusi perencanaan. Pihaknya juga mendukung ketika mendapat penugasan di kemudian hari.

Sebab diungkapkan Eva, hingga kini, proses studi Kereta Cepat lanjut ke Surabaya masih terus berjalan.

"Kalau bicara program kereta cepat yang akan (dibangun), jadi kalau terkait program kereta cepat perpanjangan sampai Surabaya kami dari manajemen akan men-support jika ada penugasan," jelas Eva ketika ditemui di Stasiun KCIC Halim, Jakarta, Sabtu (10/2/2024).

Namun diakui Eva, masuknya proyek perpanjangan rute Kereta Cepat ke Surabaya dalam PSN, masih perlu didiskusikan lebih lanjut.

"Buat PSN tentunya saat ini mungkin masih dibicarakan, didiskusikan di pemerintahan. Apapun hasilnya KCIC siap men-support jika kereta cepat relasinya diperpanjang sampai Yogyakarta maupun Surabaya," tuturnya.

Penting diketahui, yang dihapus pemerintah dari daftar PSN adalah proyek Kereta Semi Cepat dengan kecepatan maksimal 160 km per jam. Sementara, proyek Kereta Cepat sampai Surabaya hingga kini masih dalam proses studi bersama sejumlah pihak terkait.