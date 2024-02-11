Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Fakta Luhut vs Faisal Basri Debat Hilirisasi Nikel

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |09:06 WIB
3 Fakta Luhut vs Faisal Basri Debat Hilirisasi Nikel
Fakta Faisal Basri Vs Luhut Debat Hilirisasi. (Foto: Okezone.com/Reuters)
JAKARTA - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menantang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk berdebat demi bisa membuktikan bahwa program hilirisasi itu memiliki konsep yang sesat.

"Saya bisa debat deh dengan Luhut secara terbuka gitu. Anda organisir saja,” tegas Faisal dalam diskusi publik Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bertema "Tanggapan atas Debat Kelima Pilpres" di Hotel Manhattan, Jakarta, Senin, 5 Februari 2024 lalu.

Berikut Okezone merangkum fakta Luhut vs Faisal Basri Debat Hilirisasi Nikel, Minggu (11/2/2024):

1. Jawaban Luhut Ditantang Debat Hilirisasi

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan ogah menanggapi ajakan debat Ekonom Senior Faisal Basri mengenai program hilirisasi nikel di Indonesia. Luhut mengaku bahwa Faisal memang telah membicarakannya dengan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto.

Namun menurut Luhut, anak buahnya itu sudah cukup untuk meladeni tantangan Faisal Basri yang menilai bahwa program hilirisasi nikel di Indonesia sesat.

"Ya dia sudah ngomong sama si Seto, cukup," jelasnya ketika ditemui di kantornya, Kemenko Marves, Jakarta, Rabu, 7 Februari 2024.

Dikatakan Luhut dirinya enggan meladeni Faisal Basri lantaran pengamat ekonomi, aktivis dan politikus tersebut belum pernah melihat tambang. "Dia belum pernah lihat tambang, ngapain saya layanin ngomong orang seperti itu?," tegas Luhut.

2. Alasan Terjadinya Ajakan Debat Nikel

Sebelumnya, Faisal Basri mengkritik program hilirisasi yang dijalankan pemerintah. Sebab menurutnya, program hilirisasi tersebut memiliki konsep yang sesat.

Dia pun menyayangkan, tidak adanya calon presiden (capres) yang menyebutkan bahwa hilirisasi itu sebagai konsep yang sesat dalam debat kelima Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang digelar Minggu, 4 Februari 2024.

"Hilirisasi itu konsep yang sesat. Nggak ada yang bilang sesat itu, nggak ada (di debat pilpres). Konsep yang sangat sesat itu," tegasnya Faisal Basri.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
