Lalu Lintas Tol Luar Jawa Melonjak pada Libur Imlek

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melaporkan terjadi peningkatan volume lalu lintas di beberapa ruas tol luar Pulau Jawa pada Sabtu (10/2/2024) saat libur panjang Isra Mikraj dan Imlek.

"Untuk wilayah Medan, tercatat 28.099 kendaraan melintasi ruas Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, meningkat 18,8 persen, dibandingkan lalu lintas harian normal pada 2024 sebanyak 23.657 kendaraan," ujar Senior General Manager Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division (JNT) Jasa Marga Truly Nawangsasi dikutip Antara, Minggu (11/2/2024).

Peningkatan tertinggi terjadi pada Gerbang Tol (GT) Tebing Tinggi arah Medan/Belawan yang tercatat 13.859 kendaraan, meningkat 33,8 persen, dibandingkan lalu lintas harian normal 2024 sebanyak 10.361kendaraan.

Untuk ruas Tol Balikpapan-Samarinda, tercatat sebanyak 13.110 kendaraan melintas, meningkat 8 persen dibandingkan lalu lintas harian normal 2024 yaitu sebanyak 12.134 kendaraan.

Untuk Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa, tercatat sebanyak 48.029 kendaraan melintas, meningkat 8 persen dibandingkan lalu lintas harian normal 2024 yang 44.456 kendaraan.