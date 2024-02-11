Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Lalu Lintas Tol Luar Jawa Melonjak pada Libur Imlek

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |21:55 WIB
Lalu Lintas Tol Luar Jawa Melonjak pada Libur Imlek
Ilustrasi Jalan Tol (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melaporkan terjadi peningkatan volume lalu lintas di beberapa ruas tol luar Pulau Jawa pada Sabtu (10/2/2024) saat libur panjang Isra Mikraj dan Imlek.

"Untuk wilayah Medan, tercatat 28.099 kendaraan melintasi ruas Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, meningkat 18,8 persen, dibandingkan lalu lintas harian normal pada 2024 sebanyak 23.657 kendaraan," ujar Senior General Manager Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division (JNT) Jasa Marga Truly Nawangsasi dikutip Antara, Minggu (11/2/2024).

Peningkatan tertinggi terjadi pada Gerbang Tol (GT) Tebing Tinggi arah Medan/Belawan yang tercatat 13.859 kendaraan, meningkat 33,8 persen, dibandingkan lalu lintas harian normal 2024 sebanyak 10.361kendaraan.

Untuk ruas Tol Balikpapan-Samarinda, tercatat sebanyak 13.110 kendaraan melintas, meningkat 8 persen dibandingkan lalu lintas harian normal 2024 yaitu sebanyak 12.134 kendaraan.

Untuk Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa, tercatat sebanyak 48.029 kendaraan melintas, meningkat 8 persen dibandingkan lalu lintas harian normal 2024 yang 44.456 kendaraan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184705/jalan_tol_trans_sumatera-tgLx_large.jpg
Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat Beroperasi pada Libur Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182891/ruas_jalan_tol-6euL_large.jpg
Tarif 2 Ruas Tol Bakal Naik di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180585/jalan_tol-SUrc_large.jpg
Tarif Tol Cipularang Belum Naik, Ternyata Ini Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180568/jalan_tol-uqvR_large.jpg
Diskon Tarif Tol saat Nataru Masih Alot, Menteri PU: Menggerus Keuntungan BUJT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172258/gerbang_jalan_tol_ditutup-QZVL_large.jpg
Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Ditutup Sampai Besok, Berikut Daftarnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170066/jalan_tb_simatupang-4GFM_large.jpg
Atasi Macet TB Simatupang, Kemenhub Bakal Batasi Kendaran Masuk Jakarta?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement