Ada yang Ragukan Pembangunan IKN, Kepala Otorita: Silakan Datang ke Sini

JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menyatakan siapa pun yang meragukan pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) bisa datang langsung ke lokasi.

“Banyak selalu yang menanyakan jadi apa enggak sih (IKN), saya selalu bilang bahwa seeing is believing, silakan datang ke sini lihat gitu ya. Di belakang saya misalnya itu adalah Istana (Negara) itu sudah lebih dari 50 persen gitu, dan mudah-mudahan nanti 17 Agustus 2024 sudah siap di depan istana itu nanti kita upacara insya Allah,” ujarnya dikutip Antara, Minggu (11/2/2024).

BACA JUGA: Istana dan Hotel Nusantara IKN Siap Beroperasi pada 17 Agustus 2024

Selain itu, terdapat pula empat gedung kementerian koordinator yang akan ditempati oleh setiap kementerian/lembaga yang berada dalam satu koordinasi terkait. Tujuan objektif yang hendak dicapai ialah menciptakan satu budaya dan cara kerja baru, di mana bisa bekerja secara digital dalam co-working space dan menghasilkan koordinasi lebih baik.

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa progres pembangunan IKN dapat dibuka untuk umum. “Banyak sekali elemen masyarakat yang ingin melihat di sini dan kami sangat terbuka. Tak ada yang ditutupi di sini,” ujar Bambang.

BACA JUGA: Taksi Terbang di IKN Nusantara Siap Uji Coba

Pada sisi lain, Kepala OIKN itu menyampaikan bahwa tetap harus ada pengaturan untuk membatasi jumlah pengunjung yang hendak melihat pembangunan IKN, guna menghindari kecelakaan kerja. Selain itu, perlu pula adanya penyesuaian jadwal, sehingga para pekerja dapat mengejar target pembangunan sesuai yang ditentukan.