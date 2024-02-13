Advertisement
HOME FINANCE

Sambut Imlek, BRI Tawarkan KPR HOKI dengan Bunga Kompetitif

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |16:24 WIB
Sambut Imlek, BRI Tawarkan KPR HOKI dengan Bunga Kompetitif
Ilustrasi Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). (Foto: dok freepik)
JAKARTA - Punya rumah atas nama sendiri adalah impian bagi banyak orang. Selain tidak perlu berpindah-pindah tempat karena mengontrak, kamu dapat mengekspresikan diri dengan ruangan yang kamu miliki.

Pilihan untuk miliki hunian impian pun beragam, mulai dari membeli rumah baru dari developer atau properti second yang bisa kamu percantik nantinya. Namun, tak bisa dipungkiri, memiliki rumah sendiri juga perlu biaya besar. Apalagi rumah nilainya cenderung naik dari tahun ke tahun.

Karena itulah, BRI menghadirkan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) HOKI. Program ini sengaja didesain dengan beragam pilihan properti, yaitu baru, bekas, hingga renovasi. Bunganya pun cenderung kompetitif, sehingga semakin memudahkanmu mewujudkan hunian impian di bulan yang penuh hoki ini.

Tenang, KPR HOKI BRI hadir untuk membantu calon pemilik hunian untuk mempunyai properti dengan biaya awal lebih ringan. Dengan begitu, kamu dapat mengajukan DP terlebih dahulu dan mencicil sesuai kemampuan.

Ada pula berbagai penawaran menarik di KPR HOKI. Apa saja?

Halaman:
1 2 3
