HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ecocare Indo Pasifik (HYGN) Bidik Bisnis Ini Usai Melantai di BEI

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |10:49 WIB
Ecocare Indo Pasifik (HYGN) Bidik Bisnis Ini Usai Melantai di BEI
IPO HYGN (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Ecocare Indo Pasifik Tbk (HYGN) telah berkembang menjadi pemain terkemuka yang diperkirakan menguasai sekitar 30% pangsa pasar di industri solusi higienitas.

Direktur Utama Ecocare Indo Pasifik Wincent Yunanda mengatakan, pihaknya ingin ekspansi lebih kencang lagi, bertumbuh lebih cepat.

"Makanya salah satu caranya untuk bisa melakukan itu through IPO listing dan kami juga menginginkan memberikan sedikit berkat untuk karyawan melalui program employee stock karyawan," ujar Wincent dalam Market Review IDX, Selasa (13/2/2024).

Menurut Wincent, pihaknya ingin karyawan juga terus mengejar pertumbuhan dan kinerja yang lebih baik lagi kedepannya.

Animo dari masyarakat dengan IPO HYGN ini berbuah baik. Penawaran umum perdana HYGN berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp76 miliar, yang diperuntukkan bagi inisiatif ekspansi strategis.

