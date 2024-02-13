Jadi Direktur INA, Komisaris Independen Garuda Mundur

JAKARTA - Komisaris Independen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA), Thomas Oentoro mengundurkan diri. Surat resign telah diterima secara resmi oleh manajemen pada 11 Februari 2024.

Direktur Utama GIAA Irfan Setiaputra menjelaskan, pilihan diambil sehubungan dengan diangkatkan Thomas sebagai Anggota Dewan Direktur Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA).

“Ini terhitung efektif sejak mulai tanggal 15 Februari 2024,” kata Irfan di keterbukaan informasi, Selasa (13/2/2024).

Adapun perseroan bakal mengambil langkah terkait pengunduran diri Thomas, termasuk persiapan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

RUPS bakal segera diadakan untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut.