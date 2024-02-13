Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Jadi Direktur INA, Komisaris Independen Garuda Mundur

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |16:20 WIB
Jadi Direktur INA, Komisaris Independen Garuda Mundur
Komisaris Independen Garuda Indonesia Mundur. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Komisaris Independen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA), Thomas Oentoro mengundurkan diri. Surat resign telah diterima secara resmi oleh manajemen pada 11 Februari 2024.

Direktur Utama GIAA Irfan Setiaputra menjelaskan, pilihan diambil sehubungan dengan diangkatkan Thomas sebagai Anggota Dewan Direktur Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA).

“Ini terhitung efektif sejak mulai tanggal 15 Februari 2024,” kata Irfan di keterbukaan informasi, Selasa (13/2/2024).

Adapun perseroan bakal mengambil langkah terkait pengunduran diri Thomas, termasuk persiapan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

RUPS bakal segera diadakan untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/320/3151213/garuda_indonesia-avFU_large.jpg
Garuda Indonesia Ungkap Alasan Buka Kembali Penerbangan Jakarta-Doha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130492/uang-tovj_large.jpg
Karyawan Garuda Indonesia Diduga Terlibat Sindikat Peredaran Uang Palsu, Bakal Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/320/3128267/garuda-NBT9_large.jpg
Garuda Indonesia Operasikan Jet GA-2, Ada Motif Batik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/320/3087488/erick-thohir-ingin-garuda-indonesia-jadi-agregator-pesawat-wxmXVtVza8.jpg
Erick Thohir Ingin Garuda Indonesia Jadi Agregator Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/320/3086248/wamildan-jadi-dirut-garuda-singgung-pesawat-baru-KUbTSltWYj.jpg
Wamildan Jadi Dirut Garuda, Singgung Pesawat Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/320/3086209/profil-wamildan-tsani-dirut-garuda-indonesia-yang-baru-langsung-dipilih-prabowo-RoAGFNlzcN.jpg
Profil Wamildan Tsani, Dirut Garuda Indonesia yang Baru Langsung Dipilih Prabowo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement